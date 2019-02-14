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البيئة: إجراءات عاجلة لمتابعة إزالة تلوث نهر النيل بسوهاج

الخميس، 14 فبراير 2019 12:46 م
البيئة: إجراءات عاجلة لمتابعة إزالة تلوث نهر النيل بسوهاج الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة لإزالة آثار التلوث بالسولار فى نهر النيل بمحافظة سوهاج، حيث ورد بلاغ يفيد بظهور بقعة من السولار بنهر النيل مجهولة المصدر أمام مأخذ محطة مياه بمدينة المراغة بالمحافظة.
 
 وعلى الفور توجهت لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة سوهاج  بالتنسيق مع  شرطة البيئة و المسطحات المائية لمعاينه التلوث حيث تم معاينة محطة مياه شرب المراغة وتلاحظ وجود  بقعة السولار رقيقة ومتقطعة تتحرك باتجاه التيار، وبمعاينة مسطح نهر النيل من محافظة سوهاج وحتى موقع المحطة على مسافة خمسة وعشرين كيلو متر لم يتلاحظ أى مصدر لتسريب السولار، وتم إعادة تشغيل جميع محطات مياه الشرب تباعاً التى تم توقفها بعد التأكد من سلامة المياه.
 
 كما تم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية بالمحافظة لإجراء مسح للمنطقة والتأكد من خلوها من أى آثار التلوث، وتم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لرفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث بنهر النيل للتدخل الفورى فى حالة الحاجة إلى ذلك.
 
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تلوث النيل بسوهاج




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