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البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

الخميس، 14 فبراير 2019 07:23 م
البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% طارق عامر محافظ البنك المركزي
أحمد يعقوب
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قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 
 

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اخبار الاقتصاد

طارق عامر

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