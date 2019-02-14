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الإسكان: طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى مايو المقبل

الخميس، 14 فبراير 2019 04:29 م
الإسكان: طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى مايو المقبل مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
كتب أحمد حسن
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أعلنت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه من المقرر أن يتم طرح الإعلان الحادى عشر لمشروع الإسكان الاجتماعى والموجه لمحدودى الدخل مايو المقبل، لافتة إلى أنه جارى حصر أعداد الوحدات السكنية التى سيتضمنها الإعلان الجديد.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان الجديد سيتضمن وحدات بمساحات مختلفة، نظام 90 متر 3 غرف وصالة، وأخرى غرفتين وصالة.

وأكدت أن الإقبال الكبير الذى شهده الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى والذى تخطى عدد المتقدمين لـ200 ألف مواطن، جعل الصندوق يسارع فى التفكير لطرح إعلان جديد لهذه الفئة، لافتة إلى أنها تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء، وهو ما قوبلت بالموافقة على طرح إعلان جديد.


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