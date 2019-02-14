الأرصاد: اليوم انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال تصل حد العاصفة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد اليوم الخميس، طقس بارد شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.



وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: