اقتراب تمرير اتفاق بشأن الجدار الحدودى مع المكسيك وتوقيع ترامب عليه

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أعضاء مجلس النواب حققوا تقدما صعبا نحو الانتهاء من مشروع قانون للإنفاق وتسوية بشأن أمن الحدود أمس، الأربعاء، استعدادا لتمريره وإرساله إلى الرئيس ترامب فى الوقت المناسب لتجنب إغلاق الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المزاج السائد فى الكابيتول كان أقل حماسة من كونه ارتياحا مع انتهاء المشروعين من مشروع القانون الذى سينهى، على الأقل فى الوقت الحالى سياسة حافة الهاوية السياسية حيال مطالب ترامب بالحصول على المال من أجل الجدار الحدودى الجنوبى، وقد أدت هذه المطالب من قبل إلى الإغلاق الحكومى الجزئى فى تاريخ الولايات المتحدة والذى استمر 35 يوما وانتهى الشهر الماضى.

وأسفرت أيام المفاوضات التى أعقبت هذا اتفاقا يقدم لترامب أقل من ربع المبلغ الذى يريده للجدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية، وهو 5.7 مليار دولار، ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يوقع ترامب مشروع القانون رغم أن الرئيس قد غير رأيه من قبله فى اللحظات الأخيرة، مما يخلق حالة من عدم اليقين.

ومن جانبها، قالت مجلة تايم الأمريكية إن الجدار الذى يريد ترامب بنائه قد تقلص عما رغب فيه، فعندما ترشح للرئاسة، قال ترامب إن الجدار سيتكلف ما بين 8 إلى 12 مليار دولار، وأشار تقرير تحدث عنه خلال حملته الانتخابية إلى أن التكلفة قد تكون أكثر ما بين 15 إلى 25 مليار دولار.

وفى عام 2018، قضى ترامب على اتفاق بين الحزبين قيل إنه شمل 20 مليار دولار للجدار مقابل حماية دائمة للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة مع ذويهم كأطفال، ثم فى ديسمبر بدأ أطول إغلاق حكومة بسبب طلبه 5.7 مليار دولار، وفى الساعات المقبلة سيرسل له الكونجرس مشروع قانون يشمل 1.3 مليار دولار فقط للحاجز الحدودى.