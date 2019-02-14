استعدادات لاستضافة مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الأحد المقبل

أسوان ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على أن الإستعدادات جارية على قدم وساق لإستقبال مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته السابعة، ضمن فعاليات إحتفال المحافظة، بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، والذى سينطلق يوم الأحد المقبل بمشاركة 26 فرقة فنون شعبية منها 11 فرقة ستمثل مختلف الدول الإفريقية.

و وجه محافظ أسوان، على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لخروج المهرجان بالشكل الذى يليق بمكانة أسوان الثقافية والسياحية والشبابية والرياضية، وخاصة أن هذا العام سيتم تنظيم هذا المهرجان الدولى بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مدينة أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى، موجها بعقد إجتماع لوضع الترتيبات واللمسات النهائية لإستقبال مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون وأيضاً فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حضره مديرى الجهات المعنية.

كما شدد، على رفع مستوى النظافة العامة والتشجير والتجميل والإنارة للمواقع الثقافية والسياحية التى ستشهد عروض فرق الفنون الشعبية سواء الدولية أو العربية أو الإفريقية أو المحلية، والتى سيشارك فيها حوالى 410 فنان وفنانة فى أكبر تجمع وزخم ثقافى وفنى تشهده جميع مدن ومراكز محافظة أسوان.

وقد أكد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة فى أماكن إقامة أعضاء فرق الفنون الشعبية، بجانب التنسيق العرضى بين الجهات لتوفير مولدات الكهرباء التبادلية الإحتياطية فى المواقع الثقافية التى ستشهد تقديم العروض بداية من حفل الإفتتاح بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان مساء يوم الأحد القادم، وحتى حفل الختام مساء ليلة التعامد بساحة معبدى أبو سمبل ومروراً ببرنامج تقديم العروض فى المراكز والمدن، مشدداً على ضرورة رفع درجة الإستعداد فى المستشفيات ونقاط الإسعاف والمرور وغيرها من المواقع الخدمية الأخرى بمدينتى أسوان وأبوسمبل لتكون جاهزة فى أى وقت للتعامل مع أى أحداث طارئة .