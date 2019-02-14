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استسلام 240 عنصرا من تنظيم "داعش" شرقى الفرات فى سوريا

الخميس، 14 فبراير 2019 04:03 ص
استسلام 240 عنصرا من تنظيم "داعش" شرقى الفرات فى سوريا سوريا
أ ش أ
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أعلن "المرصد السورى لحقوق الإنسان" عن استسلام نحو 240 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى لـ "قوات سوريا الديمقراطية" وقوات التحالف شرقى الفرات فى سوريا.

ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ "الموثوقة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قولها إن رتلا من 7 شاحنات، وفى مقدمته عربة "هامر" أمريكية وسيارة دفع رباعى تحمل رشاشات ثقيلة، خرج مساء اليوم من آخر جيب لتنظيم "داعش" شرقى الفرات، وأن الشاحنات كانت تحمل نحو 240 من عناصر "داعش"، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، ممن سلموا أنفسهم لـ "قسد" والتحالف.


وأشار المرصد إلى أن هذه تعد أكبر عملية خروج لعناصر التنظيم باتفاق أو استسلام، وحسب مصادره، فإن الشاحنات التى يخرج على متنها الفارون والخارجون من جيب التنظيم عادة ما تكون سيارة واحدة ترافقهم فى مقدمة الرتل، وهذه هى المرة الأولى لرصد رتل محمى بعربات "هامر" أمريكية وسيارات رباعية الدفع تحمل رشاشات.


وذكر "المرصد السورى لحقوق الإنسان" أيضا أن التنظيم انحسر بشكل أكبر وبات يحكم سيطرته على مئات الأمتار فقط بالقرب من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وأنه فقد سيطرته بشكل شبه كامل فى منطقة شرق الفرات.


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