ارتفاع أسعار النفط 1% وخام برنت يسجل ذروة لآمال التجارة الأمريكية الصينية

رويترز

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الخميس، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها للعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصينى الأمريكى وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات.

و كانت عقود خام القياس العالمى برنت عند 64.35 دولار للبرميل، مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.1% عن الإغلاق السابق. وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولار للبرميل فى وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 % مقارنة مع أحدث تسوية إلى 54.46 دولار للبرميل.

وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين عندما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن المحادثات تمضى على نحو "جيد جدا".

وقال ألفونسو إسبارزا كبير محللى السوق فى أواندا "هدنة التسعين يوما (فى الحرب التجارية) التى اُتفق عليها فى ديسمبر كانون الأول ستنتهى فى أول مارس آذار، لكن نظرا لتقدم المحادثات فقد يحدث تمديد، ولهذا السبب ثمة تفاؤل متزايد بأن الزعيمين سيلتقيان فى وقت لاحق من ذلك الشهر."

تدعمت الأسواق أيضا ببيانات تبعث على التفاؤل للتجارة الصينية شملت النفط الخام.