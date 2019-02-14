video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار النفط 1% وخام برنت يسجل ذروة لآمال التجارة الأمريكية الصينية

الخميس، 14 فبراير 2019 01:24 م
ارتفاع أسعار النفط 1% وخام برنت يسجل ذروة لآمال التجارة الأمريكية الصينية حقل بترول - صورة أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الخميس، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها للعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصينى الأمريكى وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات.
 
 
و كانت عقود خام القياس العالمى برنت عند 64.35 دولار للبرميل، مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.1% عن الإغلاق السابق. وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولار للبرميل فى وقت سابق من الجلسة.
 
 
وارتفعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 % مقارنة مع أحدث تسوية إلى 54.46 دولار للبرميل.
 
 
 
وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين عندما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن المحادثات تمضى على نحو "جيد جدا".
 
 
 
وقال ألفونسو إسبارزا كبير محللى السوق فى أواندا "هدنة التسعين يوما (فى الحرب التجارية) التى اُتفق عليها فى ديسمبر كانون الأول ستنتهى فى أول مارس آذار، لكن نظرا لتقدم المحادثات فقد يحدث تمديد، ولهذا السبب ثمة تفاؤل متزايد بأن الزعيمين سيلتقيان فى وقت لاحق من ذلك الشهر."
 
 
 
تدعمت الأسواق أيضا ببيانات تبعث على التفاؤل للتجارة الصينية شملت النفط الخام.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمين العام لمنظمة أوبك: سنعمل على استقرار أسعار النفط العام الحالى

اسعار النفط

سعر النفط

برنت

خام بنت




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة