ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتوقف رفع الفائدة الأمريكية والأنظار على التجارة

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد بيانات التضخم الأمريكى التى عززت توقعات أن يتوقف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكى) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام بينما يتابع المستثمرون تطورات محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وكان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1308.66 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1311.80 دولار.

واستقرت أسعار المستهلكين الأمريكيين دون تغير للشهر الثالث على التوالى فى يناير كانون الثانى، مما أفضى إلى أقل زيادة سنوية فى التضخم في أكثر من عام ونصف وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطى بتثبيت أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف فى ديلى اف.اكس: "بتوسيع مجال الرؤية، فمن المستبعد أن يرفع مجلس الاحتياطى أسعار الفائدة فى ظل استمرار تضخم منخفض."

وأضاف سبيفاك، أن هناك طبقة سميكة من الدعم الفنى للذهب عند حوالى 1294 إلى 1307 دولارت، وزاد البلاديوم 0.6% فى المعاملات الفورية إلى 1403.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.2% إلى 782 دولارا للأوقية بينما صعدت الفضة 0.7% لتسجل 15.68 دولار.