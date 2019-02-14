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خالد صلاح
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إيرباص توقف إنتاج طائرتها العملاقة A380

الخميس، 14 فبراير 2019 08:19 ص
إيرباص توقف إنتاج طائرتها العملاقة A380 إيرباص ايه380
أ ش أ
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أعلنت إيرباص الأوروبية اليوم الخميس عن خطط لوقف إنتاج الطائرة العملاقة A380، متخلية بذلك عن حلمها فى الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادى والعشرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وصُممت أكبر طائرة فى العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصا فى التصميم الأساسى بهدف تحدى الطائرة 747 من بوينج لكنها أخفقت فى كسب موطئ قدم إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلا جديدا من الطائرات الأصغر والأسرع.

وقالت إيرباص فى بيان إن آخر طائرة  A380 ستُسلم فى 2021.

وتأكيدا للتغيير الذى ذكرته رويترز أولا، قالت إيرباص إن طيران الإمارات، أكبر مشتر للطائرة A380، قررت خفض طلبيات شرائها للطائرة العملاقة لتطلب شراء 70 طائرة من الطرازين الأصغر ايه350 وايه330-نيو.

وقالت الشركة الأوروبية إنها ستدخل فى مفاوضات مع النقابات العمالية فى الأسابيع المقبلة بشأن الوظائف المحتمل تأثرها والتى ستدور بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمئة وظيفة.

وستنتج إيرباص 17 طائرة إضافية بما فى ذلك 14 لطيران الإمارات وثلاث طائرات لشركة ايه.ان.ايه للطيران اليابانية.

وفى إطار إعادة الهيكلة، وضعت طيران الإمارات طلبية جديدة لشراء 40 طائرة ايه330-900 نيو و30 طائرة ايه350-900 ، لتعيد جزئيا طلبية على الطائرة ايه350 بعد أن ألغتها فى 2014.


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