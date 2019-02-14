إصابة 15 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

أصيب 15 عامل بينهم سائق الميكروباص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية القاهرة أمام منطقة الاستثمار دائرة مركز ابوصوير وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 15 راكبا من العاملين بمصانع الاستثمار على طريق الاسماعيلية-القاهرة أمام منطقة الاستثمار دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 15 شخص باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لاسعافهم، تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.