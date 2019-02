إصابات بين ركاب طائرة أمريكية هبطت اضطراريا بسبب مطبات الهواء.. فيديو وصور

تسبب هبوط مفاجئ لطائرة أمريكية فى إصابة 3 أشخاص ببعض الجروح، وذلك بسبب المطبات الهوائية التى صعبت من مهمة طيران الطائرة .

ووفق لما جاء بصحيفة "الديلى ميل"، فإن الرحلة التى حملت رقم 5763، شهدت مجموعة من الاضطرابات بسبب المطبات الهوايئة، الأمر الذى أدى إلى هبوطها اضطرارية فى أحد المطارات، بعدما انقلبت الثلاجة .

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv