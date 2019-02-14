إصابات بين ركاب طائرة أمريكية هبطت اضطراريا بسبب مطبات الهواء.. فيديو وصور

كتب خالد إبراهيم

تسبب هبوط مفاجئ لطائرة أمريكية فى إصابة 3 أشخاص ببعض الجروح، وذلك بسبب المطبات الهوائية التى صعبت من مهمة طيران الطائرة .

ووفق لما جاء بصحيفة "الديلى ميل"، فإن الرحلة التى حملت رقم 5763، شهدت مجموعة من الاضطرابات بسبب المطبات الهوايئة، الأمر الذى أدى إلى هبوطها اضطرارية فى أحد المطارات، بعدما انقلبت الثلاجة .

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv — joe justice (@JoeJustice0) February 13, 2019

بعض الركاب شاركوا بصور أثناء اضطرابات الطائرة على "تويتر"، حيث مالت الثلاجة على مقاعد الركاب، فيما تناثرت محتوياتها من مياة غازية وزجاجات المياة، على الركاب، إلى جانب الأمتعة والحقائب التى كانت موجودة أعلى الركاب.



أحد أفراد طاقم الطائرة



الطائرة

الطائرة كانت في طريقها إلى سانتا آنا في كاليفورنيا، قادمة من واشنطن، ولكن الطاقم اضطر إلى القيام بهبوط اضطراري في ولاية نيفادا، حيث كانت تقل 59 راكبا إلى جانب 4 من أفراد الطاقم.



سقوط ثلاجة الطائرة

وعقب الهبوط، تم نقل المصابين إلى المستشفى من أجل تلقيهم العلاج، حتى أن أحد أفراد الطاقم أصيب بدوره خلال الرحلة.

المطبات الهوائية بشكل مفاجئ من جراء حدوث تغير في الموجات الهوائية، وتعود أسبابها لعدد من العوامل الطبيعية، وثمة مطبات أخرى تسمى بالحرارية، وتحدث بسبب سخونة الهواء، التي تنشأ في الغالب عن السحب الركامية والعواصف الرعدية.