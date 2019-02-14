إزالة 42 حالة تعدى ومخالفة بناء فى المهد خلال أسبوع بالغربية

الغربية محمد طارق

أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، على متابعته الدورية لتنفيذ كافة قرارات الازاله الصادرة سابقا، وكذلك تنفيذ الإزالة في المهد على كافة التعديات فور الشروع في البناء، مشيرا إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره في تنفيذ اى قرار ازاله أو السماح بأي مخالفات.

وفى هذا الاطار قام رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواصلة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وإزالة أى تعديات ومخالفات جديدة فى المهد، حيث تم إزالة 42 حالة تعدى ومخالفة بناء فى المهد تمثلوا فى قيام حى أول المحلة الكبرى بتنفيذ 18 قرار ازالة بشارع سعد محمد سعد، وأوقف الحى ايضا اعمال البناء فى عمارة مخالفة بشارع محب وصادر اكثر من 10 طن حديد.

كما قام مركز ومدينة زفتى بتنظيم حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وتم ازالة 4 حالات تعدى على مساحة 4 قيراط و10سهم إزالة كلية، بينما قام مركز ومدينة سمنود بازالة 9 حالات تعدى على الارض الزراعية فى المهد بمدينة سمنود وقرية أبو صير على مساحة 3720م2، كما قام بازالة ليلية فى المهد لتعدى على ارض زراعية بمساحة 200م2بمنشية التحرير ومصادرة مواد البناء

وفي مركز قطور تم إزالة 3 حالات تعدى فى المهد على الارض الزراعية بقريتى الشين ودماط على مساحة 450م2 ، بينما قام مركز السنطة بإزالة 4 حالات تعدى فى المهد تمثلوا فى إزالة اعمدة الدور الثالث علوى بقرية تطاى على مساحة 170 م2، وازالة شدة خشبية لدور ثانى علوى لمنزل مخالف بالمدينة، وكذلك إزالة شدة خشبية للدور الأول علوى بقرية شبراقاص وإزالة شدة خشبية لدور اول علوى على مساحة 150 م2 بقرية الجعفرية .

اما حى ثان طنطا قام بازالة بروز برج وبلكونات بالدور الرابع والخامس والسادس والسابع علوى بشارع الحلو ، بينما قام حى اول طنطا بازالة دور حادى عشر مخالف على مساحة 40م2 بطريق شوبر .

وأكد المحافظ في بيان له على استمرارية حملات الإزالة على مستوى المحافظة لحين الانتهاء من تنفيذ كافة قرارات الإزالة ومنع التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.