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إحباط محاولة تهريب 18 آيفون بحوزة "معتمر" فى مطار سوهاج

الخميس، 14 فبراير 2019 10:13 م
إحباط محاولة تهريب 18 آيفون بحوزة "معتمر" فى مطار سوهاج هواتف ايفون
كتب - محمد طنطاوى
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ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولى، برئاسة عمر أحمد سليمان  ،مدير إدارة الجمرك ، محاولة تهريب 18 جهاز آيفون بحوزة راكب قادم من العمرة، بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
بدأت الواقعة  أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من جده، واشتبه محمد عبدالله رئيس قسم مكافحة التهرب ،   و عبدالباسط العويضى  ،  مأمور الجمرك في راكب مصرى قادم من العمرة ، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفه مصطفى أبو الوفا ،  تحت إشراف حسن أبوكريشة ،  مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه، وبالعرض علي عمر سليمان ،   مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة من  محمود عبد الفتاح رئيس قسم التعريفه ورفاعي محمد لتفتيش حقائب الراكب ، بحضور  حنان طلعت بالأمن الجمركى، بتفتيش أمتعته الراكب الشخصية تبين وجود 18يفون X و XS  مخبأة بين طيات ملابسه، قدرت قيمة المضبوطات ب  347 ألف جنيه.
 
قرر مجدي عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2019، وطلب الراكب التصالح  وقام بسداد التعويضات المستحقة.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات  كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك و رمضان محروس ،  رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية  بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
 
 

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المنافذ الجمركية

مطار سوهاج

السيد نجم

تهريب محمول

جمارك البحر الاحمر




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