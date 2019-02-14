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إحالة أوراق المتهم بقتل شخص وحرق جثته بالخليفة للمفتى لأخذ رأيه بإعدامه

الخميس، 14 فبراير 2019 12:46 م
إحالة أوراق المتهم بقتل شخص وحرق جثته بالخليفة للمفتى لأخذ رأيه بإعدامه محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود، إحالة أوراق المتهم "إسلام.ج" لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، لاتهامه مع آخرين بالقتل وحرق جثة مجهولة الهوية بالخليفة.
 
 
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدى، فى القضية رقم 1982 لسنة 2016 جنايات الخليفة، أن المتهمين إسلام. ج، 19 سنة، و محمد ع، 16 سنة طفلا.
 
 
أضاف قرار الإحالة قيام المتهمان الأول والثانى بمواقعة المجنى عليها مجهولة الهوية بغير رضاها بعد أن وضعوا لها بمشربها عقارا مخدرا أفقدها الوعى والإدراك .
 
 
كما أضاف قرار الإحالة قيام المتهمان بقتل المجنى عليها مجهولة الهوية عمدا بغير سبق إصرار او ترصد بأن وضعاها حال فقدانها وعيها داخل جوال أحكما وثاقة واصطحباها إلى أحد المناطق النائية وأضرموا بجسدها النيران قاصدين من ذلك قتلها فحدثت اصابتها التي أودت بحياتها.
 

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