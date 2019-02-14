أمن الإسكندرية يضبط مسئولى شركة خدمات اشتركوا مع آخرين فى تزوير التراخيص

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط إحدى مسئولى شركة خدمات، لتزويرهم محررات رسمية، حيث تبلغ للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيام إحدى شركات الخدمات بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، على توريد أفراد أمن وحراسة لقطاعات الشركة بمناطق "غرب الدلتا – الإسكندرية" بموجب رخصة "مزورة".

من خلال البحث والتحرى، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، تبين أن الرخصة المُقدمة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "غير صحيحة"، كما تبين بعدم صدروها من الجهات المعنية ويشتبه بعدم صحتها، وأن الشركة المذكورة مقرها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، ومملوكة لكلٍ من "سمية ع. م" 54 سنة مدير وشريك بالشركة، ومقيمة بمنطقة محرم بك، "محمد.ع.أ"61 سنة شريك الأولى بذات الشركة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأولى ، وبمواجهتها أيدت ما جاء بالفحص، وتبين قيام الأخير بالتواصل مع "وسطاء" لتزوير المحرر، محل البحث وهم كلٍ من "تامر أ. ف" 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب" ، "عثمان . ع. ع"61 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل وآخر مُحدد وجارى ضبطه.

وتوسط المتهمون المذكورين، بينه وبين "مصطفى ر. م" 28 سنة عامل بمحل إنترنت، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، الذى قام بتزوير المحرر سالف الذكر.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الامن العام، والإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين المذكورين، وبحوزة الأخير عدد من المحررات الرسمية "مزورة" المنسوب لجهات حكومية مختلفة- جهاز حاسب آلى – ماسح ضوئى يتم استخدامهم فى ممارسة أعمال التزوير.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.