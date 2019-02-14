video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مسئولى شركة خدمات اشتركوا مع آخرين فى تزوير التراخيص

الخميس، 14 فبراير 2019 01:58 م
أمن الإسكندرية يضبط مسئولى شركة خدمات اشتركوا مع آخرين فى تزوير التراخيص حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط إحدى مسئولى شركة خدمات، لتزويرهم محررات رسمية، حيث تبلغ للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيام إحدى شركات الخدمات بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، على توريد أفراد أمن وحراسة لقطاعات الشركة بمناطق "غرب الدلتا – الإسكندرية" بموجب رخصة "مزورة".
 
 من خلال البحث والتحرى، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، تبين أن الرخصة المُقدمة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "غير صحيحة"، كما تبين بعدم صدروها من الجهات المعنية ويشتبه بعدم صحتها، وأن الشركة المذكورة مقرها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، ومملوكة لكلٍ من "سمية ع. م" 54 سنة مدير وشريك بالشركة، ومقيمة بمنطقة محرم بك، "محمد.ع.أ"61 سنة شريك الأولى بذات الشركة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأولى ، وبمواجهتها أيدت ما جاء بالفحص، وتبين قيام الأخير بالتواصل مع "وسطاء" لتزوير المحرر، محل البحث وهم كلٍ من "تامر أ. ف" 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب" ، "عثمان . ع. ع"61 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل وآخر مُحدد وجارى ضبطه.
 
وتوسط المتهمون المذكورين، بينه وبين "مصطفى ر. م" 28 سنة  عامل بمحل إنترنت، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، الذى قام بتزوير المحرر سالف الذكر.
 
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الامن العام، والإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين المذكورين، وبحوزة الأخير عدد من المحررات الرسمية "مزورة" المنسوب لجهات حكومية مختلفة- جهاز حاسب آلى – ماسح ضوئى يتم استخدامهم فى ممارسة أعمال التزوير.
 
 بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة