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أمطار وثلوج ورياح قوية تضرب ولاية كاليفورنيا وتحذيرات من انهيارات طينية

الخميس، 14 فبراير 2019 07:05 ص
أمطار وثلوج ورياح قوية تضرب ولاية كاليفورنيا وتحذيرات من انهيارات طينية ثلوج
رويترز
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أمرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مئات السكان بمغادرة منازلهم إذ أثارت عاصفة قوية المخاوف من وقوع انهيارات طينية في مناطق شهدت حرائق غابات في الآونة الأخيرة.

وتتعرض ولاية كاليفورنيا لأمطار وثلوج ورياح عاتية، أغرقت سيارات وحقولا للعنب مع اجتياح أشد عاصفة ممطرة هذا الشتاء للساحل الغربى الأمريكى فيما تسبب فى إطلاق تحذيرات من أريزونا حتى ولاية واشنطن.

ومن بين المناطق الأكثر تضررا شمال كاليفورنيا، حيث هطلت أمطار مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة، على أجزاء من منطقة زراعة العنب بمقاطعة سونوما.

وفى وادى ساكرامنتو، صدرت تحذيرات للأرصاد حيث أدت العاصفة (بينابل إكسبريس) الدافئة إلى هطول أمطار على الجبال مما تسبب فى ذوبان الجليد وفيضان القنوات المائية.

وغمرت المياه سيارات فى شوارع سان فرانسيسكو. وأصيبت امرأة جراء سقوط شجرة على منزل فى كارمل وأدى سقوط أشجار أخرى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل، بحسب تغريدات من هيئة الأرصاد الجوية والسلطات المحلية.

ومن المتوقع أن تجلب العاصفة موجة أخرى من الأمطار والثلوج يومى الخميس والجمعة فى جبال سييرا نيفادا، حيث سيصل منسوب تساقط الثلوج إلى مستوى جديد عند 2.4 متر.

وقال كورى مولر خبير الطقس فى هيئة الأرصاد الوطنية "يبدو أنها ستكون أشد عاصفة ممطرة نراها هذا الشتاء".

والعاصفة (بينابل إكسبريس) من بين عدة عواصف شتوية شهدتها الولايات المتحدة من سياتل إلى بوسطن مما أدى إلى تعطل حركة المواصلات وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأمريكيين.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن المناطق المحيطة بلوس انجليس قد تشهد أمطارا يتجاوز منسوبها 13 سنتيمترا، مما سيحدث سيولا وانهيارات طينية، خاصة قرب مناطق تعرضت لحرائق غابات فى الآونة الأخيرة.


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