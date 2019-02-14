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أمازون تتخلى عن خطط بناء مقر فى نيويورك

الخميس، 14 فبراير 2019 10:17 م
أمازون تتخلى عن خطط بناء مقر فى نيويورك أمازون
وكالات
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قالت أمازون اليوم الخميس إنها لن تمضى قدما فى خطط لبناء مقر فى نيويورك بعد تزايد المعارضة من جانب سياسيين محليين. كانت الشركة تخطط لتوظيف 700 شخص فى نيويورك فى إطار مشروع المقر (إتش.كيو2) بنهاية العام الجارى.

وعلقت الشركة قائلة إنها لن تعيد إطلاق عملية البحث عن مقر "في الوقت الحالي. سنمضي قدما وفقا للمخطط في شمالي فيرجينيا وناشفيل، وسنواصل التعيين والنمو في مكاتبنا السبعة عشر ومراكزنا في الولايات المتحدة وكندا".

أضافت "بالنسبة لأمازون، فإن الالتزام ببناء مقر جديد يتطلب علاقات إيجابية فيها تعاون مع الولاية والمسؤولين المحليين المنتخبين، وسيكونون داعمين في الأجل الطويل".

 

 


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