video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أفريكوم تكذب متحدث باسم فائز السراج: لم نشن أى غارة جوية على أوبارى الليبية

الخميس، 14 فبراير 2019 02:38 م
أفريكوم تكذب متحدث باسم فائز السراج: لم نشن أى غارة جوية على أوبارى الليبية رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

نفى المكتب الإعلامى للقيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا "أفريكوم"، اليوم الخميس، شن سلاح الجو الأمريكى أى غارة جوية على مدينة أوبارى جنوبى غرب ليبيا.

 

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فى أفريقيا "أفريكوم" فى رسالة عبر البريد الالكترونى لـ"اليوم السابع"، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك فى أى غارة جوية على مواقع تنظيم القاعدة مساء الأربعاء، مؤكدا أن سلاح الجو الأمريكى فى أفريقيا لم يشن أى غارة جوية فى ليبيا عام 2019.

 

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسى الليبى محمد السلاك، كان قد أعلن فى وقت سابق من اليوم، أن قصفا أمريكيا استهدف موقعا يتمركز به أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوبارى الليبية جنوبى غرب البلاد.

 

وأكد محمد السلاك، فى تدوينة نشرها عبر حسابه على "تويتر" أن الغارة الأمريكية جاءت فى إطار التعاون المستمر بين أمريكا وليبيا فى مجال مكافحة الاٍرهاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قصف أمريكى يستهدف أفراد تنظيم القاعدة بضواحى أوبارى الليبية

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

افريكوم

السراج

سلاح الجو الامريكى

اخبار امريكا




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة