أفريكوم تكذب متحدث باسم فائز السراج: لم نشن أى غارة جوية على أوبارى الليبية

كتب : أحمد جمعة

نفى المكتب الإعلامى للقيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا "أفريكوم"، اليوم الخميس، شن سلاح الجو الأمريكى أى غارة جوية على مدينة أوبارى جنوبى غرب ليبيا.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فى أفريقيا "أفريكوم" فى رسالة عبر البريد الالكترونى لـ"اليوم السابع"، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك فى أى غارة جوية على مواقع تنظيم القاعدة مساء الأربعاء، مؤكدا أن سلاح الجو الأمريكى فى أفريقيا لم يشن أى غارة جوية فى ليبيا عام 2019.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسى الليبى محمد السلاك، كان قد أعلن فى وقت سابق من اليوم، أن قصفا أمريكيا استهدف موقعا يتمركز به أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوبارى الليبية جنوبى غرب البلاد.

وأكد محمد السلاك، فى تدوينة نشرها عبر حسابه على "تويتر" أن الغارة الأمريكية جاءت فى إطار التعاون المستمر بين أمريكا وليبيا فى مجال مكافحة الاٍرهاب.