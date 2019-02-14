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أغلبية نواب محافظة القليوبية يصوتون بالموافقة على مبدأ تعديلات الدستور

الخميس، 14 فبراير 2019 01:12 م
أغلبية نواب محافظة القليوبية يصوتون بالموافقة على مبدأ تعديلات الدستور الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين
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صوت عدد من نواب محافظة القليوبية بالموافقة على طلب تعديل الدستور من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، للتصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بالمجلس عن طلب تعديل الدستور المقدم من 155 نائبا أكثر من خمس أعضاء المجلس، حيث وافق 14 نائبا، وتغيب عن الجلسة 8 نواب.

 

وجاء تصويت نواب محافظة القليوبية كالتالى:

 جمال كوش     موافق

مجدى سيف     موافق

خالد يوسف    غير موجود

أحمد بدوى           موافق

محمد أبوزيد       موافق

محمد الفيومى        موافق  

محمود عطية         غير موجود

نضال السعيد       غير موجود

ثريا الشيبخ         غير موجود

سيد حماد موافى       غير موجود

عبد السلام الخضراوى         موافق

حاتم عبد الحميد        موافق

 عادل عامر              موافق

حسن عمر حسنين        موافق

رضوان الزياتى           موافق

محمد صدقى هيكل      غير موجود

محمد مدينة           موافق

جمال محفوظ        غير موجود

حسين عشماوى     موافق

عاطف ناصر               موافق

سمير شاهين               موافق  

عبد العزيز الصفتى            موافق

مصطفى الكمار             غير موجود

مصطفى كمال الدين حسين   غير موافق


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