أسعار العملات اليوم الخميس 14-2-2019 وتراجع جماعى باستثناء الريال السعودى

كتبت- هبة حسام

تراجعت أسعار العملات خلال تعاملات، آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 14-2-2019 ، بشكل جماعى أمام الجنيه المصرى، عدا الريال السعودى، والذى سجل استقرارا عند ختام تعاملات الأمس، فيما شهدت باقى العملات انخفاضا فى التعاملات الصباحية للبنوك اليوم، حيث انخفض سعر الدولار واليورو الأوروبى وكذلك الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الخميس، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.



سعر الدولار اليوم فى مصر

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، مقارنة بسعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأربعاء، بالغا فى التعاملات الصباحية لعدد كبير من البنوك جاء فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى 17.51 جنيه للشراء، و 17.61 جنيها للبيع، وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.54 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.55 جنيه للشراء 17.65 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.53 جنيه للشراء 17.63 جنيه للبيع سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ 19.69جنيه للشراء، 19.87 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى تراجعا طفيفاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.49 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.68 جنيه للشراء، و 4.71 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.59 جنيه للشراء، 58 جنيها للبيع.