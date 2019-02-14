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«التعليم»: غلق باب التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدًا

الخميس، 14 فبراير 2019 06:44 م
«التعليم»: غلق باب التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدًا طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن السيرفر الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين سيغلق صباح غد الجمعة، وقد تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم بالمسابقة الخميس الماضي.

وأضاف "عمر"، أن جميع المعلومات الخاصة بالتقديم في المسابقة سيعلن عنه في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

 

 

 

 


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