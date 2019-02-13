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وكيل البرلمان: التصويت غدا بالاسم على التعديلات الدستورية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:49 م
وكيل البرلمان: التصويت غدا بالاسم على التعديلات الدستورية سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
كتب أحمد عبد الرحمن
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أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على ضرورة أن يعبر الجميع عن آرائهم ولا بد من ممارسة الديمقراطية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ""على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، إن جلسة البرلمان ستنعقد غداً فى العاشرة صباحاً، وسيتم سماع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بآرائهم، ثم التصويت بالاسم على التعديلات الدستورية لإحالتها للجنة الدستورية والتشريعية لفتح حوار مجتمعى.

وأوضح أن الأغلبية مؤيدة للتعديلات الدستورية، وكانت الكلمات واضحة، بأننا مرينا فى السنوات الماضية من الحالة الثورية ثم الدستورية ثم حالة الاستقرار، وهو مسئولية على نواب المجلس لترسيخ الاستقرار، مؤكداً أن التعديلات الدستورية فى مصر ليست بدعة.


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