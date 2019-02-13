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وزير الإسكان: نسعى لزيادة رقعة العمران 14% وتوفير سكن وعمل لائقين للمصريين

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:22 م
وزير الإسكان: نسعى لزيادة رقعة العمران 14% وتوفير سكن وعمل لائقين للمصريين الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيعمل على الخطة القومية التى وضعتها الوزارة مسبقاً،واكمال خطة العمل فى إنشاء مدن الجيل الرابع لتحقيق الهدف الاستراتيجى فى التوسع العمرانى، موضحاً أننا كمصريين نعيش على قرابة 7% من المساحة الكلية، وهدفنا هو أن نصل إلى 14% من مساحة المعمور.

وأضاف "الجزار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "ON E"، أنه تم اختيار أماكن المدن الجديدة بعناية شديدة وبالترابط مع شبكة الطرق القومية وفق المخطط القومى للتوسع العمرانى ، مشيراً إلى أنه سيعمل على رفع كفاءة المدن المصرية القديمة.

ولفت وزير الإسكان الجديد، إلى أن المدن العمرانية الجديدة تهدف فى المقام الأول إلى توفير سكن يليق بالمصريين، إلى جانب توفير فرص عمل لهم بالقرب من أماكن عملهم.

 


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وزير الاسكان

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الدكتور عاصم الجزار

شبكة الطرق القومية




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