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نيابة دمياط تشكل لجنة لمعاينة أراضى وقف استولى عليها 9 اشخاص

الأربعاء، 13 فبراير 2019 08:08 م
نيابة دمياط تشكل لجنة لمعاينة أراضى وقف استولى عليها 9 اشخاص حبس -ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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قرر المستشار فتحى زهران مدير نيابة بندر دمياط تشكيل لجنة من أعضاء النيابة لعمل معاينة لاستيفاء المحضر رقم 2243 لسنة 2017  المحرر من قبل المواطن على مختار ضد 9  أفراد و موظفى الوحدة المحلية لمدينة دمياط وإدارة حماية الأراضى  والجمعية الزراعية لقيامهم بعمل حيازة  إلى 56 فدان لعددا من المواطنين دون وجه حق.

 
 
وكان المستشار جمال حته المحامى العام لنيابات دمياط قد وافق على التظلم المقدم من جمعة راشد المحامى لعدم التحقيق في البلاغ المقدم من موكله ضد 9 أشخاص  قاموا باستغلال الانفلات الأمنى الذى صاحب ثورة 25 يناير وقاموا بوضع يدهم على ميراث موكله و 8 آخرون وعمل شون ومخازن اخشاب وإنشاء أبراج سكنية بمنطقة شط جريبة على طريق دمياط بورسعيد.
 

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