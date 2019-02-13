نتيجة معاينة جثة قتيل دار السلام: الضحية مقيد ومخنوق بـ"حبل"

كتب على عبد الرحمن

كشفت معاينة نيابة جنوب القاهرة الكلية، لجثة شاب، عثر عليه داخل شقة مهجورة بدائرة قسم شرطة دار السلام، عن أن الضحية مقيد بالحبال من قدميه، ومخنوق من رقبته بحبل آخر.

كان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

يأتى ذلك فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.