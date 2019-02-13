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ملك إسبانيا وزوجته يصلان للرباط فى مستهل زيارة للمغرب

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:41 م
ملك إسبانيا وزوجته يصلان للرباط فى مستهل زيارة للمغرب فيليبى السادس العاهل الإسبانى
الرباط (رويترز)
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وصل العاهل الإسبانى الملك فيليبى السادس، وزوجته الملكة ليتيثيا، اليوم الأربعاء إلى الرباط فى زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من العاهل المغربى الملك محمد السادس.

يرافق ملك إسبانيا فى الزيارة وفد وزارى يضم وزراء الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربى والتعاون والداخلية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والثقافة والرياضة.

وهذه أول زيارة للملك فيليبى السادس إلى المغرب منذ اعتلائه العرش فى يونيو حزيران 2014. وسيجرى العاهل المغرب ونظيره الإسبانى مباحثات رسمية وسيحضران مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين. وتعتبر إسبانيا الشريك التجارى الأول للمغرب للعام السادس على التوالي.

 

 


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