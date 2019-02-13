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الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:48 م
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مقتل 3 يمنيين فى انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا جنوبى الحديدة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:30 م
مقتل 3 يمنيين فى انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا جنوبى الحديدة جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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لقى رجل وامرأتان مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثى، فى مديرية حيس جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد.

وذكرت مصادر محلية للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن عبوة ناسفة انفجرت فى قرية "الدوح"، ما تسبب فى استشهاد المواطن وشقيقتين.

وأضحت المصادر أن المواطنين الثلاثة كانوا يستقلون دراجة نارية ويمرون فى الطريق العام، عندما انفجرت بهم العبوة.

تجدر الأشارة إلى أن ميليشيات الحوثى تتعمد زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة ، المحرمة دوليًا بشكل عشوائى وكثيف فى المناطق التى يتم طردها منها، مما تسبب فى سقوط المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

 


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انفجار عبوة ناسفة

الميليشيا الحوثية

محافظة الحديدة




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