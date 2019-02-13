مقتل 15 شخصا بسبب التدافع خلال تجمع انتخابى للرئيس النيجيرى

أبوجا أ ش أ

لقى 15 نيجيريًا على الأقل حتفهم إثر وقوع حادث تدافع خلال الحملة الانتخابية للرئيس محمد بخارى، وذلك فى استاد رياضى بمدينة بورت هاركورت الواقعة جنوبى البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن مسئولين نيجيريين قولهم اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع عقب قيام المواطنين بالتدافع على بوابة استاد أدوكيى أميسيماكا، بعدما ألقى الرئيس النيجيرى خطابه، مشيرين إلى أن عددًا من الأشخاص أُصيبوا أيضًا جراء حادث التدافع، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات المجاورة من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية فى نيجيريا يوم السبت المقبل، حيث يسعى بخارى إلى الفوز بفترة رئاسة ثانية.