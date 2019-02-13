محمكة الجنايات بدمنهور تقضى بالسجن المؤبد على عامل قتل صديقه فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين عاصم نعيم وحاتم محمود حسن وسكرتارية مختار مطر بالسجن المؤبد على عامل لاتهامه بقتل صديقه بعد علمه بأن المجني عليه على علاقة مع زوجته.

وترجع أحداث القضية التى حملت رقم 24333 لسنة 2018 إلى العثور على جثة شاب يدعى "ن.أ.ع" مطعونا بسكين بقرية خمارة التابعة لمركز إيتاى البارود.

وبالفحص تبين قيام"م.ع.م"، صديق المتوفي باستدراجه لمكان الحادث وذلك بعد علمه بأن المجني عليه له علاقة مع زوجته وقام بطعنه بسكين كانت بحوزته.