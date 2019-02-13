محافظ دمياط تحيل الأطباء المتغيبين بمستشفى الروضة المركزى للتحقيق

دمياط - عبده عبد البارى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة بمدينة الروضة تفقدت خلالها أعمال رفع كفاءة شارع الحصار القبلى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير شوارع القرى والمدن تباعا.

وقامت بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بالمدينة لمتابعة سير العمل بها حيث تبين عدم تواجد نائب رئيس المدينة، وشددت الدكتورة منال عوض على الالتزام بتنفيذ جميع المهام ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد استغلال بعض المقاهى للحدائق المجاورة لها.

كما قامت محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمستشفى الروضة المركزى للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء المدينة والتى تبين خلالها عدم تواجد بعض أطباء النوبتجية بقسم الطوارئ وكذلك أطباء الأشعة فضلا عن عدم تواجد المسئول عن دفاتر الحضور والانصراف حيث قررت إحالتهم للشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق كما قررت المحافظ مكافأة أميمة محمد رشاد أبو العز فنى التحاليل بالمعمل الخاص بالمستشفى لالتزامها فى أداء مهام عملها على الوجه الأكمل.