محافظ الغربية يستعرض الشكل النهائى لأعمال تطوير كورنيش كفر حجازى بالمحلة الكبرى

الغربية - مصطفى عادل

استعرض اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ماكيت الشكل النهائى لتطوير كورنيش ومدخل قرية كفر حجازى بالمحلة الكبرى مع الشركة المنفذة للمشروع، وذلك لمراجعة التصور النهائى للأعمال للوصول إلى أعلى مستوى فى تنفيذ أعمال التطوير، بتكلفة 36 مليون جنيه وتضم تدبيش كورنيش بحر شبين بطول 1400 متر وعمل خراسانات سور الكورنيش وإنشاء طريق جديد مع إعادة تأهيل الطريق القديم وإنشاء طبان بعرض 1,5 متر بطول الطريق وزرع 230 عمود إنارة مزودين بـ320 كشاف ليد ومقرر الانتهاء من الأعمال 3/6/2019.

وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الرى بالغربية بإزالة منزل متعد على أملاك الرى والطريق ويعوق أعمال التطوير، كما وجه رئيس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لنقل خط المياه المغذى للقرية من أسفل الطريق الجديد قبل أعمال الرصف.

وأكد المحافظ متابعته اللحظية لنسب تنفيذ الأعمال وإزالة أى معوقات تؤخر الانتهاء من المشروعات الجارية.

تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا بطول 2,6 كم بتكلفة 30 مليون جنية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع والمقرر الإنتهاء منها بداية شهر إبريل القادم.

وتشمل اعمال التطوير توسعة ورصف الطريق من الجانبين وعمل الطبقة الرابطة ثم السطحية وإقامة 9 نقاط لعبور المشاة و5محاور مرورية وزراعة 210 عامود إنارة ورفع كفاءة الأعمدة الديكورية على جانبى الشارع وعمل الولاعات الخاصة بالإنارة العامة وإنشاء أحواض الزهور وصب بردورة الجزيرة الوسطى وخرسانة الأرصفة من نفق القرشى حتى كوبرى فاروق وإنشاء بلاعات صرف المطر وكذا تطوير سبيل على بيك الكبير بالتوازى مع أعمال تطوير الشارع.

ووجه محافظ الغربية رئيس حى ثان طنطا بمراجعة جميع أعمدة الإنارة بالشارع للتأكد من كونها على إستقامة واحدة وعدم وجود ميول بالأعمدة كما كلف السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة اليومية لأعمال التطوير بالشارع وعرض تقرير يومى بنسب تنفيذ الأعمال لضمان الإنتهاء منها فى موعدها المحدد.

كما تفقد محافظ الغربية أيضاً 5 سيارات نظافة جديدة حمولة 5 طن للسيارة وجليدر تم شرائهم من الخطة الإستثمارية للمحافظة بتكلفة تتجاوز 8 مليون جنيه والمقرر توزيعهم لدعم معدات النظافة بمركز قطور ومركز زفتى وحى أول وثانى المحله وتقوم مديرية الطرق بتشغيل الجليدر فى تمهيد الشوارع وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة دخولهم العمل مع الإهتمام بعمل الصيانه الدورية لهم.