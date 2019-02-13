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محافظ الغربية يتفقد أعمال إقامة شارع 306 تحيا مصر بطنطا

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:18 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال إقامة شارع 306 تحيا مصر بطنطا اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، أن جميع المشروعات الجارية تعمل على أعلى مستوى ومقرر الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية المفاجأة التى قام بها اليوم والتى بدأها بتفقد أعمال إقامة شارع 306 (تحيا مصر) على كورنيش ترعة القاصد بطنطا على مساحة 2406 م2، للتأكد من توصيل كافة المرافق " غاز ومياه شرب وصرف صحى ووصلات الفيبر لتوصيل خدمة الإنترنت"، أما الكهرباء فقد وجه المحافظ بتوصيلها على الفور لعدم تعطل العمل والتنسيق مع حى ثان طنطا وشركة الكهرباء لإنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيلها لاحقاً.

وأكد محافظ الغربية على الإلتزام الكامل بموعد إنتهاء المشروع فى 30/3/2019 على أن يكون بصورة حضارية توائم المقاييس والمعايير العالمية، كما وجه بتطهير ترعة القاصد بصفة مستمرة والإستعانة بالأعمال اليدوية بعد التكريك لإزالة المخلفات من قاع الترعة، وزراعة الشاطىء المقابل للترعة بأشجار وورد لتوفير مظهر حضارى دائم فى منطقة الكورنيش.

كما تفقد محافظ الغربية خلال جولته أعمال تطوير سور الاستاد الجارية وعمل محلات تجارية من جميع الجهات، حيث أكد على مراعاة توفير فرص تسويقية أعلى للوحدات من خلال تنوع المساحات لتناسب كافة الأغراض والإمكانيات.

وفى نهاية الجولة وجه محافظ الغربية رئيس حى ثان طنطا بمراجعة كافة أعمدة الإنارة على كورنيش ترعة القاصد والتأكد من كونها على إستقامة واحدة حفاظاً على المظهر العام للمنطقة.

 

 

 


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