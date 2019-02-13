محافظة أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لتعرض المحافظة لعواصف ترابية الخميس والجمعة

أسيوط هيثم البدري

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبا لهبوب عواصف ترابية وموجة طقس سىء تضرب اغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الاحوال الجوية غدا الخميس الموافق 14 فبراير وتصل ذروتها بعد غد الجمعة بناء على تحذيرات هيئة الارصاد الجوية .

وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – انه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسباً لهبوب العواصف الترابية وسوء الاحوال الجوية واعلان حالة الطوارىء وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلا عن تكليف ادارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الاكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة تداعيات العاصفة ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالاضافة الى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والاطفاء بالاماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها "

مشيرا الى انعقاد غرفة ادارة الكوارث والازمات بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة اية طارىء او سوء فى الاحوال الجوية وما قد يترتب عليها من عواصف هوائية محملة بالاتربة محتملة على مختلف الانحاء مشيرا الى جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة ادارة الكوارث والازمات بحضور ممثلى كافة الجهات التنفيذية والامنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والاحياء لمتابعة حالة الطقس او اية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقى اية بلاغات او شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها .

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر اثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الارصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة سقوط الامطار او التعرض لعواصف ترابية مشيرا الى انه تم الاعلان عن إستقبال شكاوى المواطنين او الابلاغ عن اية طارىء من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس أب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة او من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة الى التغيير " و" الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط " على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وإنستاجرام لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها .