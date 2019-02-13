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ماس كهربائى وراء نشوب حريق بشقة ومصرع طفلة فى أطفيح

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:35 م
ماس كهربائى وراء نشوب حريق بشقة ومصرع طفلة فى أطفيح حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن ماس كهربائى وراء اندلاع النيران بشقة بإحدى قرى أطفيح، مما أسفر عن مصرع طفلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة فى قرية تابعة لدائرة المركز، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وكشفت التحريات أن ماس كهربائى تسبب فى نشوب حريق بالشقة، مما أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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