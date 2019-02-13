video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قبل ساعات من انعقاد مؤتمر "وارسو".. وزير خارجية إيران: ولد ميتا

الأربعاء، 13 فبراير 2019 04:32 م
قبل ساعات من انعقاد مؤتمر "وارسو".. وزير خارجية إيران: ولد ميتا وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مؤتمر وارسو الذي تنظمه أمريكا وتستضيفه بولندا وتشارك فيه 60 دولة بهدف محاصرة إيران "ولد ميتاً" وذلك قبل ساعات من انعقاده.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي في طهران إن مؤتمر وارسو "مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران. أعتقد أن مؤتمر وارسو وُلد ميتاً".

وحول الموقف من مؤتمر وارسو، اعتبرت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن "مؤتمر وارسو سيضر بأمن الشرق الأوسط"،

ولفت إلى أن "المحاولات لتشكيل تحالفات عسكرية سياسية معينة في المنطقة تعتبر غير بناءة، وتعقّد إقامة صرح حقيقي شامل للأمن".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران فيروس المذهبية.. كيف فتنت ثورة الخمينى العرب بحروب طائفية؟.. خبراء: طهران غيرت خطابها التوسعى لطائفى فى السنوات الأخيرة.. تحولت لدعم الشيعة بدلاً من الحركات المقاومة.. والعراق وسوريا ولبنان أبرز الضحايا

شاهد فى دقيقة.. 40 سنة مواجهات..10 محطات فى تاريخ ثورة إيران

كيف سيطر الخمينى على السلطة فى إيران بشعار "الموت لأمريكا" ؟

صور.. "من المنفى إلى السيطرة على الحكم" أبرز 15محطة مرت بها ثورة الخمينى.."بختيار" يتولى الحكم والمرشد يؤسس حكومة بازرجان الموازية.. إضرابات فى سلاح الجو الإيرانى و الفوضى تعم الشوارع

فى أربعينها.. تاريخ الثورة الإيرانية 1979 × 15 صورة

محمد جواد ظريف

وارسو

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

بولندا

الولايات المتحدة الامريكية




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة