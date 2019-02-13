قبل ساعات من انعقاد مؤتمر "وارسو".. وزير خارجية إيران: ولد ميتا

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مؤتمر وارسو الذي تنظمه أمريكا وتستضيفه بولندا وتشارك فيه 60 دولة بهدف محاصرة إيران "ولد ميتاً" وذلك قبل ساعات من انعقاده.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي في طهران إن مؤتمر وارسو "مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران. أعتقد أن مؤتمر وارسو وُلد ميتاً".

وحول الموقف من مؤتمر وارسو، اعتبرت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن "مؤتمر وارسو سيضر بأمن الشرق الأوسط"،

ولفت إلى أن "المحاولات لتشكيل تحالفات عسكرية سياسية معينة في المنطقة تعتبر غير بناءة، وتعقّد إقامة صرح حقيقي شامل للأمن".