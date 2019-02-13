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فيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الخدمات بشوارع المدينة.. ويتحدث مع عمال النظافة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:13 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الخدمات بشوارع المدينة.. ويتحدث مع عمال النظافة المحافظ مع العمال
كفر الشيخ_ محمد سليمان
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تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، للاطمئنان علي مستوي المرافق والخدمات ومتابعة سير منظومة النظافة وأعمال التجميل بالمدينة.

وصافح طه، عددا من عمال النظافة مقدماً لهم الشكر على جهودهم في الحفاظ علي نظافة وتجميل الشوارع، مؤكدًا على الدور الفعال الذي يقوم به عمال النظافة من مجهود كبير وفعال في خدمة البيئة والمواطنين، كما استمع إلى عمال النظافة والمشرفين فى أماكن عملهم، واستمع لمقترحاتهم لتحسين منظومة النظافة في مدينة كفرالشيخ، والتقى بالعديد من المواطنين.

 

وتوجه محافظ كفرالشيخ، بالشكر لعمال النظافة قائلاً: "يتقدم أبناء محافظة كفرالشيخ بجزيل الشكر لكم علي ما تقومون به من مجهود عظيم في الحفاظ علي نظافة شوارع المدينة، والحرص علي استمرارية المظهر الحضاري اللائق بعاصمة المحافظة، وحماية للبيئة والصحة العامة للمواطنين".


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