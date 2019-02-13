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فيديو.. سقوط لصوص يسرقون العملات الأجنبية من الشركات بمدينة نصر

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:21 م
فيديو.. سقوط لصوص يسرقون العملات الأجنبية من الشركات بمدينة نصر سقوط لصوص يسرقون العملات الأجنبية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر وتعيد المسروقات.

 

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من محمود . ع . م  (مالك شركة خامات طباعة) باكتشافه سرقة (مبالغ مالية بلغت قرابة " 800 ألف جنيه ، 4 آلاف دولار ، 3400 يورو") من داخل مقر الشركة وتبين وجود آثار عنف بنافذة دورة المياه.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( عامل سابق بالشركة ، عاطل ) .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر العامل أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه بإحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها إتفق مع العاطل على إرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن كامل المبالغ المالية المستولى عليها .

 


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