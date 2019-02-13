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على عبد العال يدعو النواب لفتح حوار موسع مع الشباب بشأن التعديلات الدستورية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:07 م
على عبد العال يدعو النواب لفتح حوار موسع مع الشباب بشأن التعديلات الدستورية مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كل أعضاء المجلس للجلوس مع الشباب فى دوائرهم والحديث والالتحام والاحتكاك معهم لشرح التعديلات الدستورية والهدف منها.

 

جاء ذلك تعقيبا منه على حديث النائب محمود عطية الذى أكد على أهمية دور البرلمان وأعضاءه فى توعية المواطنين بطبيعة إجراءات التعديل الدستورية، حتى لا يختصر الرأى العام التعديلات فى ناحية أو زاوية واحدة.

 

من ناحيتها أعلنت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، موافقتها على التعديلات الدستورية، مؤكدة أن الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن للشعب المصرى، قائلة "عام 2013 أُلغيت عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى وترأسته عام 2019، وهذا ليس من فراغ ولكنه ناتج عن قيادة سياسية تسعى لوضع مص فى مصاف الدول المتقدمة".

 

وأكدت النائبة على ثقتها فى وعى الشعب المصرى ووعيه بالإنجازات التى تحققت فى مجالات الصحة والأمن، مضيفة "مصر فيها شوادر فاكهة وخضار مش موجودة فى أى مكان فى العالم".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة تعديلات الدستور المطروحة على البرلمان من حيث المبدأ.

 

 


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