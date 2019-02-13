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ضياء رشوان يتقدم بطلب لتجميد عضويته بالهيئة الوطنية للصحافة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:43 م
ضياء رشوان يتقدم بطلب لتجميد عضويته بالهيئة الوطنية للصحافة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
كتب محمد السيد
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تقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بطلب الى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لتجميد عضويته بالهيئة الوطنية لحين انتهاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين ولكونه مرشحا لمنصب النقيب .

 

وأضاف ضياء رشوان فى تصريحات صحفية له، أنه أرسل الطلب لحين انتهاء الانتخابات، مشيرا الى أنه إذا قدر له وفاز بمنصب نقيب الصحفيين فإنه سيتقدم لرئيس الجمهورية باستقالته من عضوية الهيئة الوطنية للصحافة .

 

واختتم الكاتب الصحفى ضياء رشوان تصريحاته، قائلا:" أنا الآن مجمد عضويتى فى الهيئة الوطنية للصحافة لحين انتهاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين".


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