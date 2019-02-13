ضياء رشوان: رئيس الوزراء وافق نهائيا على زيادة بدل الصحفيين بنسبة 25%

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير المالية وافق على زيادة بدل الصحفيين بنسبة 25 % ليصل لـ2100 جنيه.

وأضاف ضياء رشوان فى تصريحات صحفية له، أنه سيسعى جاهدا لتحديد تطبيق الزيادة فورا.

وكان ضياء رشوان قد تقدم بطلب إلى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لتجميد عضويته بالهيئة لحين انتهاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين و لكونه مرشحا لمنصب النقيب .

وأضاف ضياء رشوان فى تصريحات صحفية له ،أنه ارسل الطلب لحين انتهاء الانتخابات ، مشيرا إلى أنه اذا قدر له وفاز بمنصب نقيب الصحفيين فإنه سيتقدم لرئيس الجمهورية باستقالته من عضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

واختتم الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، قائلا:" أنا الآن مجمد عضويتى فى الهيئة الوطنية للصحافة لحين انتهاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين".