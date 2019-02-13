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ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:31 م
ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حمله امنيه -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقي سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "فتحى.م.ا" 28 عاما مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"وحيد.ا.م" 36 عاما مقيم دائرة مركز أبو صوير و"محمد.ا.ج"38 عاما عاطل مقيم العريش شمال سيناء و"محمد.ل.ال- 35 عاما مندوب مبيعات مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"أحمد.م.م- 28 عاما مقيم قفط قنا و"السيد.م.ي-51 عاما سائق مقيم الحسينية شرقية.

وتم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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