ضبط 3 عاطلين لسرقتهم أجزاء من قطار بمحطة تخزين فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة أجزاء من قطار متوقف بمنطقة التخزين بالعياط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين خلال تفقد الملازم أول مصطفى كمال زكى ضابط مركز شرطة العياط للحالة الأمنية، فتمكن من ضبط كل من "رضا.ر" و"محمد.ر" و"عادل.ع" عاطلين، سابق اتهامهم فى عدة قضايا، لتورطهم فى سرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمحطة التخزين، وضبط بحوزتهم 4 تيل فرامل قطار، و2 مسمار، وسلم جرار، ومجموعة من المفكات مختلفة الأحجام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.