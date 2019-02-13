صور.. محافظ الشرقية يكرم فريق الهوكى لحصوله على البطولة الإفريقية الـ24

الشرقية – إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فريق الشرقية للهوكى الفائز بكأس البطولة الأفريقية الـ24، والتى أقيمت فى أبوجا بنيجريا، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تكريما لانتصارهم الكبير وتربعهم على عرش القارة السمراء فى لعبة الهوكى، وذلك فى احتفالية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات والدكتور مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية وأعضاء مجلس إدارة النادى ووائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة.

كما قام محافظ الشرقية، بإهداء درع المحافظة لكلٍ من للدكتور مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة لدورهما فى الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتهيئة الأجواء أمام الفرق الرياضية فى مختلف الألعاب لتقديم أفضل العروض والفوز بالبطولات.

أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكى المتوج ببطولة أفريقيا والذى استطاع أن يرفع اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية مسجلا اسمه بأحرف من نور فى تاريخ رياضة لعبه الهوكى متمنياً للفريق مواصلة انتصاراته القارية والعالمية فى البطولات الرياضية، مشيراً إلى أن تكريمنا اليوم لفريق هوكى الشرقية باعتباره مصدر السعادة والبهجة للشراقوة ولتربعه على عرش القارة السمراء ولمواصلة تميزه فى اللعبة وحصد البطولات على الصعيدين القارى والعالمى.

أبدى رئيس نادى الشرقية ولاعبو الفريق سعادتهم لاستقبال محافظ الشرقية لهم اليوم وتكريمه للاعبين والجهاز الفنى، وقام اللاعبون بإهداء كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديراً لدعمه ومساندته للفريق لتحقيق الانتصار ورفع علم مصر فى سماء القارة الأفريقية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان قد قام باستقبال بعثة الفريق بالمطار بعد عودتهم من نيجيريا فائزين بكأس البطولة الأفريقية الـ 24 فى تاريخه ليحقق الفريق رقماً قياسياً جديداً يسجل فى موسوعة جنيس العالمية للأرقام القياسية.



المحافظ يكرم فريق الهوكى



المحافظ يكرم فريق الهوكى