صور .. لجنة علمية تعاين صخرة الأباجية بالخليفة تفاديا لحدوث انهيارات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم معاينة الحواف الصخرية بمنطقة الأباجية، بحى الخليفة، تفاديا لحدوث أى انهيارات محتملة ، وحفاظا على حياة سكان المنطقة.



وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن حسام الدين رأفت رئيس حى السيدة زينب والخليفة رافق اللجنة العلمية المشكلة لمعاينة الحواف الصخرية بمنطقة الاباجية تفاديا لحدوث أى انهيارات محتملة.



كما رافق اللجنة المهندس أحمد إبراهيم مدير التنظيم، ومصطفى السيد مدير الإزالات ورفعت عبد اللطيف مشرف المربع.







معاينة صخرة الأباجية بالخليفة



معاينة صخرة الأباجية بالخليفة