صور.. تركيب 5 أجهزة تنفس اصطناعى للأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام

سوهاج محمود مقبول

شهد قسم الحضانات بمستشفى سوهاج العام اليوم، الأربعاء، بإفتتاح وتشغيل أول جهاز للتنفس الصناعى داخل القسم وذلك لخدمة الأطفال المبتسرين ضمن 5 أجهزة تم تركيبها بالقسم، وذلك بتكلفة بلغت ما يقرب من 2.5 مليون جنيها.

قام بعملية الافتتاح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج والذى أشار فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تم إعداد البنية التحتية لتشغيل الأجهزة منذ أكثر من شهرين وتم تدريب الطاقم الطبى من أطباء وتمريض ووصولهم لمستوى عالى من الكفاءة ويخدم الجهاز قسم الحضانات بمستشفى سوهاج العام مما يرفع من القدرة الاستيعابية للحضانات بالمحافظة بنسبة 250٪ .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذا الحدث الهام والإنجاز الكبير الذى تم اليوم يعتبر بداية لإدخال التنفس الصناعى لأقسام الحضانات بمستشفى أخميم ومستشفى طهطا وسوف تم تجهيز العناية المركزة للكبار والعناية، المركزة للأطفال خلال هذا الشهر.

وشدد جميعة اطباء وتمريض القسم رعاية الأطفال داخل الحضانات وحسن الأداء واعتبار الأطفال الموجودين أبناءهم وتقديم كل الجهد وإتقان عملهم والحرص على حياة الأطفال المتواجدين بالحضانات.

شارك فى عملية الافتتاح الدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجى والدكتور محمد عبدالرحيم، مدير إدارة المستشفيات والدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد عاطف مسئول الحضانات بالمديرية والدكتورة ريهام أبوزيد مساعد مسئول الحضانات.



جانب من تركيب الأجهزة



جانب من تركيب الأجهزة



جانب من تركيب الأجهزة



جانب من تركيب الأجهزة