video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفه 2,5 مليون جنيه..

صور.. تركيب 5 أجهزة تنفس اصطناعى للأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:43 م
صور.. تركيب 5 أجهزة تنفس اصطناعى للأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام تركيب الأجهزة
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

شهد قسم الحضانات بمستشفى سوهاج العام اليوم، الأربعاء، بإفتتاح وتشغيل أول جهاز للتنفس الصناعى داخل القسم وذلك لخدمة الأطفال المبتسرين ضمن 5 أجهزة تم تركيبها بالقسم، وذلك بتكلفة بلغت ما يقرب من 2.5 مليون جنيها.

 

قام بعملية الافتتاح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج والذى أشار فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تم إعداد البنية التحتية لتشغيل الأجهزة منذ أكثر من شهرين وتم تدريب الطاقم الطبى من أطباء وتمريض ووصولهم لمستوى عالى من الكفاءة ويخدم الجهاز قسم الحضانات بمستشفى سوهاج العام مما يرفع من القدرة الاستيعابية للحضانات بالمحافظة بنسبة 250٪ .

 

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذا الحدث الهام والإنجاز الكبير الذى تم اليوم يعتبر بداية لإدخال التنفس الصناعى لأقسام الحضانات بمستشفى أخميم ومستشفى طهطا وسوف تم تجهيز العناية المركزة للكبار والعناية، المركزة للأطفال خلال هذا الشهر.

وشدد جميعة اطباء وتمريض القسم رعاية الأطفال داخل الحضانات وحسن الأداء واعتبار الأطفال الموجودين أبناءهم وتقديم كل الجهد وإتقان عملهم والحرص على حياة الأطفال المتواجدين بالحضانات.

 

شارك فى عملية الافتتاح الدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجى والدكتور محمد عبدالرحيم، مدير إدارة المستشفيات والدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد عاطف مسئول الحضانات بالمديرية والدكتورة ريهام أبوزيد مساعد مسئول الحضانات.

 

 

جانب من تركيب الأجهزة (1)
جانب من تركيب الأجهزة 

 

جانب من تركيب الأجهزة (2)
جانب من تركيب الأجهزة 

 

جانب من تركيب الأجهزة (3)
جانب من تركيب الأجهزة 

 

جانب من تركيب الأجهزة (4)
جانب من تركيب الأجهزة 

 

جانب من تركيب الأجهزة (5)
جانب من تركيب الأجهزة 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة بسوهاج ضمن حملة حق الشعب

"القابضة للشرب" : الانتهاء من مشروعات المعالجة الثلاثية بسوهاج العام الحالى

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

الصحة

المبتسرين

مستشفى سوهاج العام

الأطفال المبتسرين

أجهزة التنفس




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة