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صور.. برنامج الشباب بمكتبة الاسكندرية ينظم نموذج محاكاة للاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:19 م
صور.. برنامج الشباب بمكتبة الاسكندرية ينظم نموذج محاكاة للاتحاد الأوروبى خلال اللقاء
الاسكندرية جاكلين منير
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نظم برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب ، نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بالتعاون مع المبادرة الشبابية (خطوة لفوق)، والاتحاد الأوروبي، في نسخته الثامنة على التوالي.
 
وقام  المشاركون من خلال النموذج الذي يمتد من شهر فبراير حتى نهاية شهر مارس 2019 بمحاكاة عدد من الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد أن يتم إكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لذلك.
 
و ينقسم  النموذج إلى ثلاث مراحل، يبدأ بالمرحلة التحضيرية، ويتم شرح هيكل الاتحاد الأوروبي، وعلاقته بدول جنوب المتوسط، والتحديات التي يواجهها الاتحاد، وأهم القضايا التي سيتناولها نموذج المحاكاة. أما المرحلة الثانية، فيتم فيها تقسيم المشاركين على المجالس المكونة لنموذج المحاكاة، وهي: المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمحكمة الأوروبية العليا.
 
ويقوم المشاركون في هذه المرحلة، بتناول القضايا والتحديات بشكل أعم. ثم يلي ذلك المؤتمر الختامي، الذي يتم فيه عرض القضايا وطرح أفضل الحلول المقترحة، ثم التصويت على هذه الحلول.
 
ويتطرق النموذج لعدة موضوعات سياسية واقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي ليكون نافذة علم يستكشف المشاركون من خلالها أحوال العالم ويتعرفون على كيفية إدارة الأزمات والشئون الدولية، وليساعدهم على إتقان فنون اتخاذ القرار، ويدفعهم لاستغلال ما يملكون من طاقات لينتقل بهم من مقاعد المتفرجين السلبية إلى الصفوف الأولى لصناع التقدم والتغيير.
 
 
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