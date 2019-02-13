صور.. التحقيق مع صاحب مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل المغشوشة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة جنوب الجيزة مع صاحب مصنع لاتهامه، بإنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بأبو النمرس، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يستغل أسماء شركات شهيرة فى الترويج لمنتجاته.

أكدت تحريات العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة تورط " أشرف. ع " صاحب مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بأبو النمرس، بتصنيع مستحضرات التجميل مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، واستخدام منتجات مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة مستغلا علامات تجارية مملوكة لشركات عالمية وطرحها بالأسواق للبيع.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 5 تانك معبأ بمحلول كيميائي سعة الواحد طن، و80 و60 كرتونة تحتوى على شاور وعبوات مزيب للدهون وعبوات جل شعر، وعبوات بلسم، وكراتين فارغة واستيكرات، حيث بلغ حجم المضبوطات 6630 عبوة منتج نهائى و10 أطنان و184 كيلو من مستلزمات التصنيع غير صالحة للاستخدام الآدمى وغير مسجلة بوزارة الصحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

جانب من المضبوطات

مستحضرات تجميل مغشوشة معدة للبيع

جزء من المضبوطات

المضبوطات داخل المصنع

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