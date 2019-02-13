صور.. الأمير وليام بائع ساندوتشات فى مطعم بلندن

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

قام الأمير وليام، نجل ولى العهد البريطانى، بزيارة إلى أحد المطاعم فى العاصمة البريطانية لندن، حيث شارك العاملين بالمطعم فى عمل بعض الساندوتشات، وتقديمها للزبائن.

الأمير وليام بمطعم فى لندن

وقد لاقت اللافتة التى قام بها وليام إعجاب العاملين بالمطعم وكذلك الزبائن الذين قدم لهم الأمير طلباتهم بنفسه.



الأمير البريطانى بالمطعم



الأمير وليام داخل أحد مطاعم لندن



الأمير وليام داخل مطبخ أحد المطاعم فى لندن



الأمير وليام فى حوار مع أحد العاملين بالمطعم



الأمير وليام يقدم طعام بالمطعم لإحدى السيدات



الأمير وليام



الأمير يقدم الطعام لأحد الزبائن



وليام يستعرض مهاراته فى إعداد الطعام



وليام يشارك فى إعداد الطعام بأحد مطاعم لندن