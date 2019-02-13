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صور.. الآلاف يحتفلون بمولد السيدة نفيسة والتهامى يحيى الليلة الختامية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 11:00 م
صور.. الآلاف يحتفلون بمولد السيدة نفيسة والتهامى يحيى الليلة الختامية السيدة نفيسة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسام عاطف
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شهدت الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة إقبالاً كبيرا من المريدين، حيث اقام محبو أل البيت عدد كبير من الخيام لاستقبال الزوار، وإقامة حلقات الذكر والإنشاد.
 
ويحيى الليلة الختامية الشيخ محمود يس التهامى، ومن المقرر أن يبدأ الشيخ يس التهامى منتصف الليل. 
 
وانتشر بمحيط مسجد السيدة نفيسة شوادر للمنشدين، والمداحين، والتى امتلأت بالمريدين، من كل مكان، كما أقامت عدد من الطرق خيام لتقديم الأطعمة مجانا.
 
 
مولد السيدة نفيسة (1)
مولد السيدة نفيسة (1)

 

مولد السيدة نفيسة (2)
مولد السيدة نفيسة (2)

 

مولد السيدة نفيسة (3)
مولد السيدة نفيسة (3)

 

مولد السيدة نفيسة (4)
مولد السيدة نفيسة (4)

 

مولد السيدة نفيسة (5)
مولد السيدة نفيسة (5)

 

مولد السيدة نفيسة (6)
مولد السيدة نفيسة (6)

 

مولد السيدة نفيسة (7)
مولد السيدة نفيسة (7)

 

مولد السيدة نفيسة (8)
مولد السيدة نفيسة (8)

 

مولد السيدة نفيسة (9)
مولد السيدة نفيسة (9)

 

مولد السيدة نفيسة (10)
مولد السيدة نفيسة (10)

 

مولد السيدة نفيسة (11)
مولد السيدة نفيسة (11)

 

مولد السيدة نفيسة (12)
مولد السيدة نفيسة (12)

 

مولد السيدة نفيسة (13)
مولد السيدة نفيسة (13)

 

مولد السيدة نفيسة (14)
مولد السيدة نفيسة (14)

 

مولد السيدة نفيسة (15)
مولد السيدة نفيسة (15)

 

مولد السيدة نفيسة (16)
مولد السيدة نفيسة (16)

 

مولد السيدة نفيسة (17)
مولد السيدة نفيسة (17)

 

مولد السيدة نفيسة (18)
مولد السيدة نفيسة (18)

 

مولد السيدة نفيسة (19)
مولد السيدة نفيسة (19)

 

مولد السيدة نفيسة (20)
مولد السيدة نفيسة (20)

 

مولد السيدة نفيسة (21)
مولد السيدة نفيسة (21)

 

مولد السيدة نفيسة (22)
مولد السيدة نفيسة (22)

 

مولد السيدة نفيسة (23)
مولد السيدة نفيسة (23)

 

مولد السيدة نفيسة (24)
مولد السيدة نفيسة (24)

 

مولد السيدة نفيسة (25)
مولد السيدة نفيسة (25)

 

مولد السيدة نفيسة (27)
مولد السيدة نفيسة (27)

 

مولد السيدة نفيسة (28)
مولد السيدة نفيسة (28)

 

مولد السيدة نفيسة (29)
مولد السيدة نفيسة (29)

 

مولد السيدة نفيسة (30)
مولد السيدة نفيسة (30)

 

مولد السيدة نفيسة (31)
مولد السيدة نفيسة (31)

 

مولد السيدة نفيسة (32)
مولد السيدة نفيسة (32)

 

مولد السيدة نفيسة (33)
مولد السيدة نفيسة (33)

 

مولد السيدة نفيسة (34)
مولد السيدة نفيسة (34)

 

مولد السيدة نفيسة (35)
مولد السيدة نفيسة (35)

 

مولد السيدة نفيسة (36)
مولد السيدة نفيسة (36)

 

مولد السيدة نفيسة (37)
مولد السيدة نفيسة (37)

 

مولد السيدة نفيسة (38)
مولد السيدة نفيسة (38)

 

مولد السيدة نفيسة (39)
مولد السيدة نفيسة (39)

 

مولد السيدة نفيسة (40)
مولد السيدة نفيسة (40)

 

مولد السيدة نفيسة (41)
مولد السيدة نفيسة (41)

 

مولد السيدة نفيسة (42)
مولد السيدة نفيسة (42)

 

مولد السيدة نفيسة (43)
مولد السيدة نفيسة (43)

 

مولد السيدة نفيسة (44)
مولد السيدة نفيسة (44)

 

مولد السيدة نفيسة (45)
مولد السيدة نفيسة (45)

 

 


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